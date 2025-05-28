В Одесской области задержали правоохранителя и его сообщника, которые зарабатывали более 3 млн грн в месяц на "уклонистах"

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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы прекратили незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Незаконный выезд в конце 2024 года организовал правоохранитель со своим знакомым. За 5000 долларов США с человека они вывозили мужчин вне официальных пунктов пропуска.

Злоумышленники подвозили "клиентов" к границе, где их встречали пособники с молдавской стороны.

Сотрудники ГБР задержали организаторов схемы во время очередной попытки переправить военнообязанных мужчин за границу.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области водители автобуса пытались увезти украинца за границу в отсеке для инструментов.