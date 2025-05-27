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27 мая 2025, 13:13

В Одесской области водители автобуса пытались вывезти украинца за границу в отсеке для инструментов

27 мая 2025, 13:13
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фото: ГПСУ
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На автодороге Одесса-Рени пограничники совместно с правоохранителями задержали двух граждан Республики Молдова, водителей рейсового автобуса, пытавшихся незаконно переправить за границу мужчину призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во избежание проверочных мер на контрольном посту и в пункте пропуска злоумышленники скрыли попутчика в конструктивных особенностях автобуса, а именно в отсеке для инструмента и дополнительного оборудования.

Стоила такая "услуга" 8000 долларов США.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области женщина пыталась за 1500 долларов подкупить пограничника и переправить в Молдову военнообязанного мужчину.

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