Поліцейські допомогли жительці Одещини розшукати безвісти зниклу доньку

фото: Національна поліція

У четвер, 22 травня до поліції надійшло повідомлення від жительки Теплодарської територіальної громади про зникнення неповнолітньої доньки. Зі слів жінки, напередодні дівчина пішла до подруги і не повернулася додому, на телефонні дзвінки також не відповідала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

На пошуки дитини був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції. Менш ніж за дві години співробітники ювенальної превенції виявили розшукувану на одній із вулиць в сусідньому селі. Зі слів дівчини, вона проводила час із друзями, зокрема їздила з ними до Одеси.



За неналежне виконання батьківських обов’язків відносно жінки поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув.