В Одесі судитимуть 37-річного чоловіка, який за 15 000 доларів обіцяв 6-місячну відстрочку від мобілізації

фото: Національна поліція

Слідчі висунули зловмиснику обвинувачення. Йому загрожує до 5 років увʼязнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці задокументували, як фігурант підшукав серед знайомих чоловіка призовного віку та повідомив, що за 15 000 доларів гонорару може забезпечити його шестимісячною відстрочкою від призову на військову службу за станом здоров’я шляхом впливу на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які уповноважені приймати такі рішення. Обіцяні документи надали б чоловіку можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Поліцейські затримали зловмисника під час отримання грошей. Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали перевізника, який за 11 тисяч доларів гарантував нелегальний виїзд до Молдови.