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22 травня 2025, 12:28

На Одещині жінка вдарила ножем неповнолітнього сина

22 травня 2025, 12:28
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фото: Національна поліція
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Під час сварки жінка вдарила хлопця ножем. Правопорушниці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася кілька днів тому за місцем мешкання родини, в одному з населених пунктів Теплицької громади. Правоохоронці встановили, що між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт. Під час сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і нанесла удар хлопцеві у груди. "Швидку" синові викликав батько.

Правопорушницю затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда.

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