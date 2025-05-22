На Одещині жінка вдарила ножем неповнолітнього сина
Під час сварки жінка вдарила хлопця ножем. Правопорушниці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася кілька днів тому за місцем мешкання родини, в одному з населених пунктів Теплицької громади. Правоохоронці встановили, що між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт. Під час сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і нанесла удар хлопцеві у груди. "Швидку" синові викликав батько.
Правопорушницю затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда.