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23 мая 2025, 17:49

Полицейские помогли жительнице Одесской области разыскать без вести пропавшую дочь

23 мая 2025, 17:49
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фото: Национальная полиция
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В четверг, 22 мая, в полицию поступило сообщение от жительницы Теплодарской территориальной общины об исчезновении несовершеннолетней дочери. По словам женщины, накануне девушка пошла к подруге и не вернулась домой, на телефонные звонки также не отвечала.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

На поиски ребенка был нацелен личный состав территориального подразделения полиции. Менее чем через два часа сотрудники ювенальной превенции обнаружили разыскиваемую на одной из улиц в соседнем селе. По словам девушки, она проводила время с друзьями, в том числе ездила с ними в Одессу.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении женщины полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф.

Напомним, в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.

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