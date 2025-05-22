На Одещині поліцейські затримали двох чоловіків, які торгували гранатами

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Злочинну діяльність чоловіків викрили слідчі та оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та Подільського районного управління поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зловмисники віком 43 та 36 років з Одеси й Балти загалом збули клієнтам 7 гранат різної модифікації, серед яких ручні осколкові гранати, протитанкова, димова. Кожен зловмисник здійснив по дві оборудки, за які загалом вони отримали майже 33 тисячі гривень.

Правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда.