Ракетний удар по Одесі: загинула людина, ще восьмеро поранені
Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одеси двома балістичними ракетами
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула — це працівник порту.
"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого", — зазначив Кіпер.
Він додав, що ще восьмеро осіб отримали поранення: четверо у важкому стані, двоє — середньої тяжкості, двоє — з незначними травмами.
Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу та борються за їхнє життя.
Влада Одещини закликає жителів і гостей регіону уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та оперативно йти до укриттів для безпеки.
Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, близько 14:00 в Одесі пролунала серія потужних вибухів.