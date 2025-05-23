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23 травня 2025, 16:22

Ракетний удар по Одесі: загинула людина, ще восьмеро поранені

23 травня 2025, 16:22
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фото: Телеграм/Доброго вечора, ми з Одеси
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Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одеси двома балістичними ракетами

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула — це працівник порту.

"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого", — зазначив Кіпер.

Він додав, що ще восьмеро осіб отримали поранення: четверо у важкому стані, двоє — середньої тяжкості, двоє — з незначними травмами.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу та борються за їхнє життя.

Влада Одещини закликає жителів і гостей регіону уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та оперативно йти до укриттів для безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, близько 14:00 в Одесі пролунала серія потужних вибухів.

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