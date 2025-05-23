Ракетный удар по Одессе: погиб человек, еще восемь ранены
Враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одессы двумя баллистическими ракетами
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки один человек погиб — это работник порта.
"В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умершего", — отметил Кипер.
Он добавил, что еще восемь человек получили ранения: четверо в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, двое — с незначительными травмами.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за их жизнь.
Власти Одесской области призывают жителей и гостей региона внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и оперативно идти к укрытиям для безопасности.
Напомним, сегодня, 23 мая, около 14:00 в Одессе раздалась серия мощных взрывов.