Ракетный удар по Одессе: погиб человек, еще восемь ранены

фото: Телеграмм/Добрый вечер, мы из Одессы

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки один человек погиб — это работник порта.

"В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умершего", — отметил Кипер.

Он добавил, что еще восемь человек получили ранения: четверо в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, двое — с незначительными травмами.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за их жизнь.

Власти Одесской области призывают жителей и гостей региона внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и оперативно идти к укрытиям для безопасности.

Напомним, сегодня, 23 мая, около 14:00 в Одессе раздалась серия мощных взрывов.