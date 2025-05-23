16:42  23 мая
Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
14:05  23 мая
В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
13:21  23 мая
В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 мая 2025, 16:22

Ракетный удар по Одессе: погиб человек, еще восемь ранены

23 мая 2025, 16:22
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Добрый вечер, мы из Одессы
Читайте також
українською мовою

Враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одессы двумя баллистическими ракетами

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки один человек погиб — это работник порта.

"В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умершего", — отметил Кипер.

Он добавил, что еще восемь человек получили ранения: четверо в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, двое — с незначительными травмами.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за их жизнь.

Власти Одесской области призывают жителей и гостей региона внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и оперативно идти к укрытиям для безопасности.

Напомним, сегодня, 23 мая, около 14:00 в Одессе раздалась серия мощных взрывов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса порт погибший ракеты раненые
Россия атаковала Украину 175 дронами и ракетой: сколько сбила ПВО
23 мая 2025, 14:27
В Херсоне оккупанты второй раз обстреляли детсад: есть разрушение
23 мая 2025, 13:45
Враг ударил по Купянску: погиб коммунальщик, еще один – в реанимации
23 мая 2025, 12:26
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Донецкой области пограничники разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
23 мая 2025, 17:09
Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
23 мая 2025, 16:42
Полтора года играла роль переселенки: в Харьковской области разоблачили женщину, которая обворовала государство
23 мая 2025, 16:35
Эксперты устанавливают причину масштабного пожара в Тернополе
23 мая 2025, 16:29
Иностранные эксперты учили украинских пограничников, как не брать взятки
23 мая 2025, 16:09
Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов в Луганской области
23 мая 2025, 15:59
В Киевской области получил подозрение мужчина, который до смерти забил женщину
23 мая 2025, 15:57
Авария во Львове: столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
23 мая 2025, 15:47
Эксперт рассказал, почему буферные зоны Путина – это информационный блеф
23 мая 2025, 15:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »