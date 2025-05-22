В Одесской области женщина ударила ножом несовершеннолетнего сына

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Во время ссоры женщина ударила парня ножом. Правонарушитель сообщен о подозрении и избрана мера пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад по месту жительства семьи, в одном из населенных пунктов Теплицкой общины. Стражи порядка установили, что между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт. Во время ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь. "Скорую" сыну вызвал отец.

Правонарушительницу задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Одесской области приговорен к 10 годам за убийство соседа.