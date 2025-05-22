Зарізав знайомого: на Одещині 32-річному чоловіку загрожує до 10-ти років позбавлення волі

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У місті Південне поліцейські викрили та затримали зловмисника, який спричинив смертельне ножове поранення знайомому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що до комендантської години 41-річний потерпілий на вулиці розпивав алкогольні напої з 32-річним знайомим. Під час спілкування між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів до знайомої жінки. В ході суперечки молодший за віком чоловік дістав із кишені ніж і вдарив ним старшого в ногу, після чого втік із місця злочину.

Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні із проникаючою раною магістральної судини стегна, де він, на жаль, помер від гострої крововтрати.

Поліцейські розшукали правопорушника та затримали. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали двох чоловіків, які торгували гранатами.