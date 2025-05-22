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22 травня 2025, 10:59

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Одещині

22 травня 2025, 10:59
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фото: Національна поліція
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Тіло чоловіка та легковий автомобіль Ford із пошкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди, були виявлені вранці 22 травня в одному з сіл Балтської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Водія авто правоохоронці розшукали. Його буде перевірено на стан сп’яніння.

"Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції працює на місці події. Особа загиблого та повні обставини події встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини ДТП на Одещині за участю рейсового автобуса.

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