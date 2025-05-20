Жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда

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Житель Одеської області, якого поліцейські відправили на лаву підсудних за обвинуваченням у вбивстві сусіда, отримав вирок суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Злочин був скоєний восени 2024 року в місті Чорноморськ. Тоді 51-річний чоловік прийшов у гості до 63-річного товариша. Чоловіки разом вживали алкогольні напої та посварилися. Під час чергового конфлікту гість схопив кухонний ніж і спричинив господарю декілька поранень, від яких той помер.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які також направили на експертні дослідження.

Зібравши достатню доказову базу, правоохоронці висунули чоловіку обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, і скерували до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді 10-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині двоє молодиків побили 76-річну жінку.