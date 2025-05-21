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Полював на розробки ЗСУ: на Одещині впіймали "крота" ФСБ
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21 травня 2025, 11:40

Полював на розробки ЗСУ: на Одещині впіймали "крота" ФСБ

21 травня 2025, 11:40
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фото: СБУ
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В Одеській області затримали 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що за дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.

Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

На цей час СБУ вже документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.

Для цього він прикривався своїми професійними обов'язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі.

Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника.

Зокрема, щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об'їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта.

Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки затримала контрактника однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку.

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