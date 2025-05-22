Зарезал знакомого: в Одесской области 32-летнему мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы

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В городе Пивденное полицейские разоблачили и задержали злоумышленника, который вызвал смертельное ножевое ранение знакомому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что до комендантского часа 41-летний потерпевший на улице распивал алкогольные напитки с 32-летним знакомым. Во время общения между мужчинами возник конфликт на почве ревности к знакомой женщине. В ходе спора младший по возрасту мужчина достал из кармана нож и ударил им старшего в ногу, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с проникающей раной магистрального сосуда бедра, где он, к сожалению, умер от острой кровопотери.

Полицейские разыскали правонарушителя и задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали двух мужчин, торговавших гранатами.