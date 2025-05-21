В Одесі поліцейські викрили майстра-афериста, який виманив у людей понад 25 тис. грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Чоловік розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення щодо надання послуг зі встановлення та ремонту кондиціонерів, які виконувати не збирався. Протягом кількох днів до чоловіка із проханням установити пристрій звернулися п’ятеро жителів Одеси. Він відвідав їхні оселі, оцінив обсяг робіт і пообіцяв виконати вже наступного дня за умови повної передоплати. Ціни коливались від 4000 до 6800 гривень. Таким чином "майстер" виманив у людей 25 600 грн, після чого зник і перестав виходити на зв'язок.

Поліцейські встановили, що за аферами стоїть 44-річний житель Одеси, та розшукали його. Тепер горе-майстру загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жительку Одеси і втік до столиці.