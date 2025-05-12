На Одещині судитимуть працівницю правоохоронних органів, яка за 3000 доларів пропонувала чоловікам безперешкодно виїхати за кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки та Держприкордонслужби завершили досудове розслідування щодо посадовиці правоохоронного органу, яка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, начальниця групи інспекторів на одному з пунктів пропуску в Одеській області за 3000 доларів США пропонувала "клієнтам" безперешкодно перетнути кордон із Молдовою. За попередньою домовленістю чоловіки прибували у вихідний день, а зловмисниця особисто випускала їх, не проводячи належної перевірки документів.

Зокрема встановлено, що посадовиця пропустила автомобіль, у якому перебували дві жінки та чоловік, проте до бази внесла лише жінок.

Її було викрито під час отримання чергового хабаря. Наразі вона відсторонена від посади. Їй загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік намагався виїхати з України за хабар.