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12 травня 2025, 16:09

На Одещині поліцейські розшукують двох неповнолітніх хлопців

12 травня 2025, 16:09
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фото: ілюстративне
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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова та 12-річного Данила Приходченка, які в понеділок, 12 травня, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети Артема Стоянова: зріст 150 см, коротко стрижене волосся пофарбоване в бордовий колір.

Особливі прикмети: має шрам на правій щоці у вигляді букви "Т" та гіпс на правій руці.

Був одягнений в штани гірчичного кольору, чорну кофту з капюшоном та взутий у кросівки.

Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір, коротко стрижене.

Був одягнений в джинси та темну кофту.

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, телефонувати за номером (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть двох молодиків, які займалися незаконним переправленням чоловіків до Молдови.

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