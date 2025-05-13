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13 мая 2025, 10:59

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе

13 мая 2025, 10:59
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фото: Национальная полиция
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Смертельное ДТП произошло вчера, 12 мая, около полуночи на улице Научной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на 42-летнего мужчину, когда тот пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб.

У водителя отобрали биологические образцы для проведения токсикологической экспертизы.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, предварительно по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего.

Напомним, в Одесской области осудили 19-летнего водителя, который пьяным сбил женщину.

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