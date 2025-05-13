Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе
Смертельное ДТП произошло вчера, 12 мая, около полуночи на улице Научной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на 42-летнего мужчину, когда тот пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб.
У водителя отобрали биологические образцы для проведения токсикологической экспертизы.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, предварительно по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего.
Напомним, в Одесской области осудили 19-летнего водителя, который пьяным сбил женщину.