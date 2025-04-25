Зеленський звільнив голову РДА на Одещині
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області
Відповідне розпорядження було оприлюднене на сайті глави держави, передає RegioNews.
"Звільнити Приходька Сергія Миколайовича з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою", – йдеться у документі.
Сергій Приходько очолював Роздільнянську РДА Одеської області понад 5 років.
Раніше Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА.
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