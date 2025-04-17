Зеленський звільнив Мрочка з посади начальника Херсонської МВА
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА Романа Мрочка
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави, передає RegioNews.
Як відомо, Романа Мрочка призначили начальником ХМВА у березні 2023 року.
- З лютого 2022 року Роман Мрочко проходив службу як начальник групи проведення службових розслідувань Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку, куди був мобілізований за власним бажанням.
- З серпня того ж року перебував на військовій службі у лавах Збройних Сил України.
- У період з 2017 по 2020 рік обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України. До цього працював заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону Центрального регіону.
- З вересня 2015 по травень 2017 року очолював посаду військового прокурора Луганського гарнізону сил АТО. Раніше, з грудня 2014 по червень 2015 року, був заступником військового прокурора Вінницького гарнізону.
На тимчасово окупованій території Роман Мрочко був заочно засуджений так званим "Верховним судом ДНР" до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у вівторок, 15 квітня, Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади очільника Сумської ОВА.
Замість Артюха на посаду голови Сумської ОВА уряд погодив Олега Григорова.
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