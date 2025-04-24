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24 квітня 2025, 11:50

На Одещині батько із сином нарубали дров на понад 68 тис. грн

24 квітня 2025, 11:50
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці викрили жителів Одеської області в незаконній порубці дерев і висунули їм обвинувачення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У співробітники Березівського районного відділу поліції виявили місцевих жителів 56-ти та 17-ти років під час пиляння дерев.

З місця події в якості речових доказів поліцейські вилучили автомобіль "ВАЗ" з причепом, спиляними деревами та бензопилою. В ході слідства була проведена судово-економічна експертиза, згідно з висновком якої, розмір заподіяної громаді матеріальної шкоди склав понад 68 тисяч гривень.

Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 246 Кримінального кодексу України й тягне за собою покарання до п’яти років позбавлення волі. Окрім цього, чоловіку висунули обвинувачення ще й за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, вчинене батьком. А цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 69-річного чоловіка, який зарізав односельця.

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