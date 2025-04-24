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24 квітня 2025, 14:50

Жителя Одещини засудили за оборудки зі зброєю та наркотичним засобом

24 квітня 2025, 14:50
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фото: Національна поліція
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Чоловік переробив пневматичну гвинтівку на вогнепальну і виготовив з дикорослих конопель майже пів кілограма канабісу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Отримавши інформацію про те, що 40-річний житель Василівської громади зберігає за місцем мешкання незареєстровану вогнепальну зброю, поліцейські провели в його домівці обшук. Там правоохоронці виявили пневматичну гвинтівку, перероблену саморобним способом у нарізну вогнепальну зброю та придатну для стрільби, і майже 500 грамів наркотичного засобу канабісу. Їх слідчі скерували не експертні дослідження та підтвердили експертними висновками.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення в незаконній переробці вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України), носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ), а також у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ).

Суд визнав підсудного винним і виніс йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 69-річного чоловіка, який зарізав односельця.

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суд Одеська область канабіс зброя вирок позбавлення волі
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