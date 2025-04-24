Житель Одещини може сісти на 10 років за пограбування дитини
Слідчі висунули фігуранту обвинувачення. Йому загрожує ув’язнення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася наприкінці березня ввечері на одній з центральних вулиць Білгорода-Дністровського. Проходячи повз 15-річну дівчину, зловмисник вирвав у неї з рук телефон і втік. У поліцію про це повідомила жінка, яка стала очевидицею події.
Правоохоронці розшукали правопорушника і затримали у процесуальному порядку. Викрадений ним телефон вартістю майже 10 тисяч гривень вилучили та повернули власниці.
За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть 69-річного чоловіка, який зарізав односельця.
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