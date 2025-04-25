Зеленский уволил главу РГА в Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Приходько с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.
"Уволить Приходько Сергея Николаевича с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.
Сергей Приходько возглавлял Раздельнянскую РГА Одесской области более 5 лет.
Ранее Зеленский уволил начальника Херсонской ГВА.
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