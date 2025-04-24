В Одеській області зник 12-річний хлопчик
На Одещині розшукується 12-річний мешканець Пересипського району Станіслав Цуркан, який ввечері 22 квітня пішов із дому та досі не повернувся
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Прикмети: зріст приблизно 155 см, щільної статури, карі очі, коротке та темне волосся.
Особливі прикмети: в лівому вусі сережка.
Був одягнений: у темно-синю кофту та сині спортивні штани, мав при собі чорну сумку (барсетку).
Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування хлопчика, повідомляти до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 63 436 8302 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 10 років за пограбування дитини.