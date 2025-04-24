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24 квітня 2025, 15:10

В Одеській області зник 12-річний хлопчик

24 квітня 2025, 15:10
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фото: ілюстративне
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На Одещині розшукується 12-річний мешканець Пересипського району Станіслав Цуркан, який ввечері 22 квітня пішов із дому та досі не повернувся

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: зріст приблизно 155 см, щільної статури, карі очі, коротке та темне волосся.

Особливі прикмети: в лівому вусі сережка.

Був одягнений: у темно-синю кофту та сині спортивні штани, мав при собі чорну сумку (барсетку).

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування хлопчика, повідомляти до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, ‪+380 63 436 8302 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 10 років за пограбування дитини.

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