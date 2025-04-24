В Одесской области пропал 12-летний мальчик

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В Одесской области разыскивается 12-летний житель Пересыпского района Станислав Цуркан, который вечером 22 апреля ушел из дома и до сих пор не вернулся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Приметы : рост примерно 155 см, плотного телосложения, карие глаза, короткие и темные волосы.

Особые приметы: в левом ухе серьга.

Был одет: в темно-синюю кофту и синие спортивные штаны, имел при себе черную сумку (барсетку).

Правоохранители просят граждан, владеющих любой информацией о местонахождении мальчика, сообщать в территориальный отдел полиции по телефонам: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 63 436 8302 или на спецлинию 1

Напомним, житель Одесщины может сесть на 10 лет за ограбление ребенка.