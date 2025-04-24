На Одещині судитимуть 69-річного чоловіка, який зарізав односельця

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Правоохоронці відправили на лаву підсудних жителя Білгород-Дністровського району за вбивство сусіда та незаконне поводження з холодною зброєю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, подія сталася минулого року в одному з сіл Кароліно-Бугазької громади. Там між сусідами 80-ти та 69-ти років виникла побутова сварка. Молодший чоловік вдарив старшого у груди ножем. Потерпілий помер від гострої крововтрати.

Поліцейські затримали правопорушника і вилучили низку речових доказів у справі, в тому числі ніж. За експертним висновком, знаряддя злочину відноситься до короткоклинкової холодної зброї колючої дії.

Убивці загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині громадська організація видавала себе за ТЦК та викрадала чоловіків.