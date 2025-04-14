Кількість поранених через обстріл Одеси зросла до 8, – ОВА

фото: Олег Кіпер

Вчора пізно ввечері та сьогодні вночі російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Число постраждалих через ворожі удари зросло до восьми осіб

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він нагадав, що через обстріли в Одесі пошкоджені цивільна інфраструктура, медична установа, житловий будинок, складське приміщення, СТО та транспортні засоби.

"Внаслідок нічної російської атаки постраждали вісім людей. Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші – продовжують лікування амбулаторно", – поінформував регіону.

За даними ОВА, на декількох об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.