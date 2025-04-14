Удар по продуктовому складу в Харкові: росіяни застосували дрон "Герань-2"

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ранкового удару ворожого БпЛА по Харкову пошкоджений продуктовий склад у Салтівському районі міста. На щастя, люди не постраждали

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили БпЛА по Харкову близько 5:30. Попередньо, для обстрілу російська армія застосувала ударний дрон типу "Герань-2".

"Влучання зафіксовано по складу з продуктами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджено скління у трьох будинках", – йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 квітня російські загарбники атакували дроном цивільне підприємство в Салтівському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа.