Удар по продуктовому складу в Харкові: росіяни застосували дрон "Герань-2"
Внаслідок ранкового удару ворожого БпЛА по Харкову пошкоджений продуктовий склад у Салтівському районі міста. На щастя, люди не постраждали
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти вдарили БпЛА по Харкову близько 5:30. Попередньо, для обстрілу російська армія застосувала ударний дрон типу "Герань-2".
"Влучання зафіксовано по складу з продуктами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджено скління у трьох будинках", – йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що вранці 14 квітня російські загарбники атакували дроном цивільне підприємство в Салтівському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа.