Количество раненых из-за обстрела Одессы возросло до 8, – ОВА

фото: Олег Кипер

Вчера поздно вечером и сегодня ночью российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Число пострадавших из-за вражеских ударов выросло до восьми человек

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Он напомнил, что из-за обстрелов в Одессе повреждены гражданская инфраструктура, медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, СТО и транспортные средства.

"В результате ночной российской атаки пострадали восемь человек. По состоянию на утро в медучреждениях остаются четверо раненых. Другие – продолжают лечение амбулаторно", – проинформировал региона.

По данным ОВА, на нескольких объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные пожарными.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины.

Напомним, в ночь на 14 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Ранее сообщалось о семи пострадавших.