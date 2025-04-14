Нічні удари по Одесі: кількість постраждалих зросла до 7

фото: ДСНС України в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, 13 квітня з 21:50 до 22:50 війська РФ здійснили атаку безпілотниками по Одесі. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури міста.

"Внаслідок атаки постраждали 7 мирних жителів. Їх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та опіками", – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів пошкоджені житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медзаклади, магазини, СТО та щонайменше 37 легковиків і вантажівок.

Крім того, вночі 14 квітня окупанти повторно атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеси. Наслідки обстрілів встановлюються.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, медзаклад та автівки. Раніше повідомлялося про п’ятьох постраждалих.