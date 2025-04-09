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09 квітня 2025, 22:20

В Одесі водійка врізалась у 18-річного мотопедиста

09 квітня 2025, 22:20
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці розслідують ДТП в Одесі. Жінка виїжджала з паркувального майданчика та врізалась у мотоцикл

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 8 квітня, близько 20-ї години, на вулиці Соборній в Одесі. 44-річна водійка NISSAN QASHON виїжджала зі стоянки заднім ходом. Вона не переконалась у безпеці маневру і це призвело до зіткнення з мотоциклом, на якому їхав 18-річний хлопець.

Водій двоколісного постраждав. Його госпіталізували із забоєм та струсом головного мозку, переломом кістки стопи.

"Поліцейські вкотре закликають водіїв суворо дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема бути уважними і обережними, особливо в темну пору доби", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині п'яний водій не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Внаслідок цього і він, і його пасажир постраждали.

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