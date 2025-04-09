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09 апреля 2025, 22:20

В Одессе водитель врезалась в 18-летнего мотопедиста

09 апреля 2025, 22:20
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители расследуют ДТП в Одессе. Женщина выезжала с парковки и врезалась в мотоцикл

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Авария произошла 8 апреля, около 20 часов, на улице Соборной в Одессе. 44-летняя водитель NISSAN QASHON выезжала со стоянки задним ходом. Она не убедилась в безопасности маневра, и это привело к столкновению с мотоциклом, на котором ехал 18-летний парень.

Водитель двухколесного пострадал. Его госпитализировали с ушибом и сотрясением головного мозга, переломом кости стопы.

"Полицейские еще раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, в частности, быть внимательными и осторожными, особенно в темное время суток", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный водитель не справился с управлением и съехал на обочину. В результате и он, и его пассажир пострадали.

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