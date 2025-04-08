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08 квітня 2025, 00:15

​​Один загиблий та двоє постраждалих: на Хмельниччині затримали водія, який пʼяним вчинив ДТП

08 квітня 2025, 00:15
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фото: поліція
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ДТП сталася вдень 5 квітня поблизу села Томашівка Кам’янець-Подільського району. Водієві повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Volkswagen Transporter не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП 73-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці. Ще двох пасажирів 58 та 52 років з політравмами госпіталізували до лікарні.

На місці поліцейські встановили, що 45-річний водій перебував за кермом напідпитку. Від проходження перевірки на місці чоловік відмовився, тож у нього взяли зразки крові в лікарні.

Водія затримали. Йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 5 квітня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Дві людини загинули та дві постраждали.

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