фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Volkswagen Transporter не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП 73-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці. Ще двох пасажирів 58 та 52 років з політравмами госпіталізували до лікарні.

На місці поліцейські встановили, що 45-річний водій перебував за кермом напідпитку. Від проходження перевірки на місці чоловік відмовився, тож у нього взяли зразки крові в лікарні.

Водія затримали. Йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 5 квітня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Дві людини загинули та дві постраждали.