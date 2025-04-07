У Рівному зіткнулись "швидка" та легковик: постраждала жінка
У Рівному внаслідок ДТП за участі швидкої травмувалася жінка. Розпочато досудове розслідування
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що автопригода сталася 6 квітня близько 17:10 на перехресті вулиць Київська та Данила Галицького.
Водій автомобіля "ВАЗ", 47-річний житель села Грабів, проїжджаючи регульоване перехрестя на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу та допустив зіткнення з каретою швидкої допомоги під керуванням 69-річного мешканця села Зоря.
Спецтранспорт рухався з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, адже віз однорічного пацієнта.
Унаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика, 42-річна жителька Рівненського району: її із переломом кісток носа та ребер медики госпіталізували до лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження.
Водії обох транспортних засобів тверезі.
Нагадаємо, на Миколаївщині Toyota "застрягла" на дереві, постраждали пасажири кросовера.