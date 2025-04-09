Смертельне ДТП на Рівненщині: винного звільнили через хворобу

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Суд ухвалив вирок жителю Здолбунова Рівненської області, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода сталася 25 січня минулого року у Здолбунові на вулиці Шевченка.

Водій автомобіля Renault Megane, на той час 47-річний місцевий житель, проявив неуважність до дорожньої обстановки, перевищив швидкість та допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася попереду.

Попри зусилля медиків, від отриманих травм 58-річна жінка загинула на місці.

Водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння, у його крові виявили 6,6% етанолу.

Днями суд виніс вирок: позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін. Однак, у зв'язку з тим, що 48-річний чоловік має тяжке захворювання, що перешкоджає відбуванню основного покарання, його було звільнено.

Крім того, засуджений повинен відшкодувати на користь держави та потерпілій стороні майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію, постраждали двоє людей.