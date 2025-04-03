На Закарпатті під колесами поїзда загинув 14-річний юнак

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Трагедія сталася 1 квітня у селищі Вилок Виноградівського району. Дитина потрапила під колеса поїзда сполученням "Запоріжжя-Солотвино"

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 14:40 пасажирський потяг міжобласного сполучення наїхав на 14-річного мешканця села Перехрестя. За показами машиніста, хлопчик раптово вибіг на колію.

"Від отриманих травм дитина загинула на місці події", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва 13 та 16-річний юнаки загинули.