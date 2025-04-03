На Закарпатті під колесами поїзда загинув 14-річний юнак
Трагедія сталася 1 квітня у селищі Вилок Виноградівського району. Дитина потрапила під колеса поїзда сполученням "Запоріжжя-Солотвино"
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 14:40 пасажирський потяг міжобласного сполучення наїхав на 14-річного мешканця села Перехрестя. За показами машиніста, хлопчик раптово вибіг на колію.
"Від отриманих травм дитина загинула на місці події", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва 13 та 16-річний юнаки загинули.