Сховали тіло малюка в морозилці: в Одесі взяли під варту 18-річну матір та її співмешканця

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В Одесі поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її 44-річному співмешканцю, яких звинувачують у смерті півторарічного хлопчика. Тіло малюка зловмисники сховали у морозильній камері. Підозрюваних взяли під варту

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як з’ясували слідчі, трагедія сталася ще в січні. Через недогляд матері дитина віком 1 рік і 3 місяці отримала термічні опіки кількох ділянок тіла. Після цього малюк втрачав свідомість, мав порушення дихання, проте ані мати, ані її співмешканець не звернулися до лікарів.

Вони залишили дитину без допомоги, що призвело до її загибелі. Щоб приховати злочин, чоловік помістив тіло хлопчика в морозильник.

Правоохоронці виявили заморожене тіло дитини у квартирі в Пересипському районі Одеси, де також проживала його старша сестра. Поліцейські затримали підозрюваних та помістили їх в ізолятор тимчасового тримання.

Жінці інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Також вона та її співмешканець відповідатимуть за залишення в небезпеці особи, яка не могла про себе подбати, що спричинило смерть дитини. Окрім того, чоловіку інкримінують наругу над тілом померлого.

"За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави", — йдеться в повідомленні.

Дівчинку, яка також виховувалась у цій родині, вилучили та помістили до медичного закладу. Наразі дитина проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.

Нагадаємо, в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.