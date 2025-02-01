В Одесі у морозильній камері в квартирі виявили тіло дитини
В одній із квартир у Пересипському районі в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці
Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.
Зазначається, що хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.
З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню.
На місці події працювали слідчі та криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області з мобільною ДНК-лабораторією, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.
Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста.
Нагадаємо, 29 січня жителі села Карабазівка Полтавського району виявили у річці Ворскла тіло жінки.
Також відомо, що на Буковині 4-річний хлопчик загинув, упавши у 20-метровий колодязь.