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01 лютого 2025, 14:23

В Одесі у морозильній камері в квартирі виявили тіло дитини

01 лютого 2025, 14:23
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фото: Національна поліція
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В одній із квартир у Пересипському районі в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

Зазначається, що хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню.

На місці події працювали слідчі та криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області з мобільною ДНК-лабораторією, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста.

Нагадаємо, 29 січня жителі села Карабазівка Полтавського району виявили у річці Ворскла тіло жінки.

Також відомо, що на Буковині 4-річний хлопчик загинув, упавши у 20-метровий колодязь.

Одеса Тіло дитина квартира поліція морозильна камера
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