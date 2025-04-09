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Мать нашла на чердаке в петле: в Одесской области повесился 15-летний ребенок
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09 апреля 2025, 08:30

Мать нашла на чердаке в петле: в Одесской области повесился 15-летний ребенок

09 апреля 2025, 08:30
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Трагическое событие произошло в Березовском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 15-летней девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, местная жительница обнаружила в удавке на чердаке частного дома свою 15-летнюю дочь без признаков жизни.

"Предварительно, событие квалифицировано как самоубийство", - говорится в сообщении.

Судебно медицинская экспертиза определит окончательную причину смерти ребенка. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы в морозильной камере было обнаружено тело ребенка 1 год и 3 месяца. Мальчик со старшей в год сестрёнкой, проживал с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Впоследствии полицейские сообщили о подозрении 18-летней матери и ее сожительнице, обвиняемой в смерти мальчика. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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