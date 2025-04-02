Правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення російських спецслужб виготовив вибухівку для підриву будівлі поліції на Одещині

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Чоловіку повідомлено про підозру у тероризмі та поміщено під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, 23 березня у територіальному підрозділі поліції стався вибух, внаслідок якого загинула жінка, яка принесла вибухівку до будівлі поліції. Ще троє поліцейських отримали поранення. Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт.

До теракту виявився причетний 44-річний раніше судимий уродженець Дніпропетровської області, котрий протягом останнього часу мешкав в Одесі. Окрім причетності до вибуху в будівлі поліції, фігурант за вказівками куратора здійснив декілька підпалів автівок військових на території Одеси та виготовив вибухівку для вчинення іншого терористичного акту.

Під час обшуку, проведеного за місцем мешкання зловмисника, правоохоронці виявили замаскований під вогнегасник саморобний вибуховий пристрій та інші предмети, що вказують на його причетність до злочинної діяльності.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські викрили зловмисника, який за 5000 доларів переправляв чоловіків до Молдови.