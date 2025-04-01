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01 квітня 2025, 10:21

На Одещині шукали 13-річну дівчину

01 квітня 2025, 10:21
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фото: ілюстративне
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В Одеській області розшукували малолітню Кіру Слюсаренко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Відділенням поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річної Кіри Слюсаренко, яка вчора, 31 березня, пішла з дому та досі не повернулась", - йдеться у повідомленні.

На момент написання новини дівчину було знайдено.

Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, на Одещині працівниця правоохоронних органів за 25 000 доларів організовувала чоловікам виїзд за кордон.

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Одеська область Одеса розшук поліція
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