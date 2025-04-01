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01 квітня 2025, 12:17

На Одещині судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових

01 квітня 2025, 12:17
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фото: ілюстративне
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Одеської області, який допомагав військовозобов’язаним незаконно перетинати кордон із невизнаним Придністров’ям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як стало відомо, на початку 2025 року правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" для чоловіків, які хотіли втекти за кордон.

Маючи інформацію про розташування блокпостів і систему охорони кордону, правоохоронець забирав "клієнтів" на авто, переодягав їх у військову форму та провозив через блокпости, пояснюючи, що везе колег на службу. Далі висаджував чоловіків у місці, звідки вони могли безперешкодно перейти кордон.

За свої послуги організатори схеми брали по 6000 доларів США з особи. Правоохоронець отримував свою долю з кожного клієнта.

Горе-правоохоронцю загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області працівниця правоохоронних органів за 25 000 доларів організовувала чоловікам виїзд за кордон.

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Одеська область виїзд за кордон Схеми Придністров'я корупційна схема ухилення від мобілізації ДБР
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