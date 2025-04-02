Правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб изготовил взрывчатку для взрыва здания полиции в Одесской области
Мужчина сообщен о подозрении в терроризме и заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Напомним, 23 марта в территориальном подразделении полиции произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, которая принесла взрывчатку в здание полиции. Еще трое полицейских получили ранения. Следователи СБУ квалифицировали событие как террористический акт.
К теракту оказался причастен 44-летний ранее судимый уроженец Днепропетровской области, на протяжении последнего времени проживавший в Одессе. Кроме причастности к взрыву в здании полиции, фигурант по указаниям куратора совершил несколько поджогов автомобилей военных на территории Одессы и изготовил взрывчатку для совершения другого террористического акта.
Во время обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, стражи порядка обнаружили замаскированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство и другие предметы, указывающие на его причастность к преступной деятельности.
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили злоумышленника, который за 5000 долларов переправлял мужчин в Молдову.