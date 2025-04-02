Правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб изготовил взрывчатку для взрыва здания полиции в Одесской области

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Мужчина сообщен о подозрении в терроризме и заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, 23 марта в территориальном подразделении полиции произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, которая принесла взрывчатку в здание полиции. Еще трое полицейских получили ранения. Следователи СБУ квалифицировали событие как террористический акт.

К теракту оказался причастен 44-летний ранее судимый уроженец Днепропетровской области, на протяжении последнего времени проживавший в Одессе. Кроме причастности к взрыву в здании полиции, фигурант по указаниям куратора совершил несколько поджогов автомобилей военных на территории Одессы и изготовил взрывчатку для совершения другого террористического акта.

Во время обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, стражи порядка обнаружили замаскированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство и другие предметы, указывающие на его причастность к преступной деятельности.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили злоумышленника, который за 5000 долларов переправлял мужчин в Молдову.