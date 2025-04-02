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02 квітня 2025, 10:20

На Одещині іноземець у додатковому баку намагався вивезти нагороди та відзнаки часів Другої світової війни

02 квітня 2025, 10:20
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фото: ДПСУ
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Нагороди та муляж толової шашки виявили прикордонники Білгород-Дністровського загону у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне». Їх намагався приховано вивезти з України 51-річний громадянин Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як з’ясувалось, чоловік прибав ці предмети і Інтернеті і забрав їх в місті Одеса. Аби перевезти куплене через кордон непомітно, іноземець приварив до днища автомобіля саморобний бак з імітацією відповідних патрубків для подачі палива.

Під час огляду прикордонники виявили картонні коробки, які містили понад 200 радянських, польських та німецьких бойових відзнак часів Другої світової війни, орденські планки з бойовими та ювілейними нагородами, державні та інші відзнаки радянських часів, різного роду посвідчення, а також муляж німецької толової шашки "Amatol 41".

Серед колекції також містились і сучасні нагороди - відзнаки Президента України ордени "Богдана Хмельницького" та "За мужність" ІІІ ступеня.

Прикордонники вилучили транспортний засіб, а водія притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, працівник ТЦК із Одещини може сісти на 5 років через хабар.

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