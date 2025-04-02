На Одещині поліцейські викрили зловмисника, який за 5000 доларів переправляв чоловіків до Молдови

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В Одеській області поліцейські викрили 22-річного організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що житель Великомихайлівської територіальної громади в одній із соціальних мереж підшукує чоловіків, бажаючих в незаконний спосіб залишити країну. Відтак, знайшовши двох "клієнтів", зловмисник запропонував їм трансфер до кордону з Молдовою, вартістю 5000 доларів з кожного. В "послугу", окрім перевезення, також входило надання необхідних рекомендацій щодо "безпечного" перетину кордону поза пунктами пропуску, який мав відбутися у темний час доби.

Зловмисника було затримано поліцейськими в процесуальному порядку неподалік державного кордону після того, як він привіз чоловіків до місця призначення та отримав від них 10 000 доларів.

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині іноземець у додатковому баку намагався вивезти нагороди та відзнаки часів Другої світової війни.