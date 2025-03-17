Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка

фото: Национальная полиция

Автопроисшествие произошло сегодня, 17 марта, около 15 часов. на Фонтанской дороге в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 39-летний водитель автомобиля KIA совершил наезд на 83-летнюю женщину, когда она пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги.

Водителя проверили на состояние опьянения – оно было в трезвом состоянии.

Полицейские еще раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В частности, пешеходов – переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители транспортных средств остановились и предпочитают, а водителей – внимательно следить за дорожной обстановкой и соблюдать такую скорость, чтобы суметь вовремя отреагировать на ее изменения.

Напомним, в Одесской области пограничник пытался наладить канал переправки мужчин через границу.