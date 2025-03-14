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14 березня 2025, 05:13

На Одещині прикордонник намагався налагодити канал переправлення чоловіків через кордон

14 березня 2025, 05:13
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фото: ДБР
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Правоохоронці викрили прикордонника з Одеської області, який намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Фігурант добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів та у лютому 2025 року вирішив організувати канал нелегального переправлення. До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови. Сам же організатор, за його планом, мав давати вказівки, де й коли можна "непомітно" обійти блокпости. З однієї людини він планував брати 1000 доларів.

Днями, 11 березня, прикордонника затримали під час отримання 2000 доларів за переправлення двох чоловіків.

Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, на Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини.

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