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14 березня 2025, 00:41

На Одещині четверо чоловіків на надувному човні намагалися дістатися до Румунії

14 березня 2025, 00:41
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фото: ДПСУ
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Правоохоронці затримали 47-річного жителя Одеси, який організував нелегальну "подорож" до Румунії для чотирьох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Четверо жителів Одещини знайшли свого "туроператора" через знайомих. Щоб завоювати довіру клієнтів, ділок видавав себе за одного зі співробітників правоохоронних органів та запевнив їх, що має надійні канали для незаконного виїзду за кордон морем.

За 3400 доларів з кожного ділок обіцяв переправлення човном із запасом пального, GPS і підробленими документами. Гарантував повний сервіс і безпечний маршрут, але план провалився – чотирьох "туристів" затримали за кілька миль від берега.

Під час обшуків у будинку та авто фігуранта правоохоронці знайшли гроші та інші докази нелегальної схеми.

Організатору турне оголосили підозру. Його взяли під варту з правом внесення застави.

Чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну, притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке спеціалізувалося на переправленні через кордон чоловіків призовного віку.

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